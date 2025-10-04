Enrique Fuentes es un empresario y consultor financiero, señalado por la conductora Edna Monroy por agredirla durante su noviazgo.

El pasado 7 de septiembre, Edna Monroy exhibió en redes sociales que fue agredida físicamente por Enrique Monroy, cuñado de Jacqueline Bracamontes.

¿Quién es Enrique Fuentes? El empresario acusado de violencia por Edna Monroy

Enrique Fuentes es un consultor financiero, hijo del abogado Enrique Fuentes de León.

El también empresario fue acusado de ejercer violencia contra la conductora Edna Monroy.

Enrique Fuentes, expareja de Edna Monroy (Instagram/@ednamonroy)

¿Qué edad tiene Enrique Fuentes?

Enrique Fuentes tiene 50 años de edad; nació en abril, pero se desconoce la fecha exacta.

¿Quién es la esposa de Enrique Fuentes?

Enrique Fuentes fue pareja de la conductora Edna Monroy por año y medio.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Fuentes?

Enrique Fuentes nació en abril, por lo que sería Aries o Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Fuentes?

Se desconoce si Enrique Fuentes tiene hijos.

¿Qué estudió Enrique Fuentes?

Enrique Fuentes estudió finanzas.

¿En qué ha trabajado Enrique Fuentes?

No hay información precisa sobre las actividades laborales de Enrique Fuentes.

Enrique Fuentes fue acusado de violencia de género por Edna Monroy

El pasado 7 de septiembre, Edna Monroy publicó un video en Instagram para denunciar públicamente a Enrique Monroy tras agredirla físicamente.

Edna Monroy mencionó que esta era la segunda vez que Enrique Fuentes la golpeaba.

En el video compartido por Edna Fuentes se le ve con un ojo morado y otras lesiones en el rostro.

La conductora no precisó si denunció legalmente a Enrique Fuentes, pero mencionó que el empresario solía violentarla.

Hasta el momento, Enrique Fuentes no se ha pronunciado por la acusación de Edna Monroy, quien ha decidido no dar detalles de la situación.

Enrique Fuentes es hermano de Martín Fuentes -de 48 años de edad- esposo de la actriz Jacqueline Bracamontes, de 45 años de edad.