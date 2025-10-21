Fidel Nadal fue acusado por Alika y una de sus exnovias de ser un “violentador de mujeres”, asegurando que no se le debía abrir las puertas al cantante o respaldarían este hecho.

Pero ¿quién es Fidel Nadal? Te contamos sobre el cantante con la siguiente información:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Fidel Nadal?

Fidel Ernesto Nadal, o bien, Fidel Nadal, es un cantante de reggae nacido en Buenos Aires, Argentina.

El padre de Fidel Nadal es el cineasta y periodista Enrique Nadal, su madre la antroóloga y pintora Susana Salsamendi y su hermano Amilcar Nadal.

La familia de Fidel Nadal viene de los negros esclavizados y trasladados a Buenos Aire en el siglo XVII.

Fidel Nodal, cantante.

En los años 80 Fidel Nadal comenzó a hacer música integrando varios grupos:

Todos tus muertos

Los Laxantes

Sin embargo, actualmente el cantante y compositor tiene su proyecto solista y forma parte de Lumumba.

Fidel Nadal es trilingüe:

Inglés

Español

Patois jamaiquino

¿Qué edad tiene Fidel Nadal?

Fidel Nadal tiene 60 años de edad, pues nació un 4 de octubre de 1965.

¿Quién es la esposa de Fidel Nadal?

Se desconoce el nombre de la esposa de Fidel Nadal, pero se cree que vive en pareja con la madre de su última hija.

¿Qué signo zodiacal es Fidel Nadal?

Fidel Nadal es del signo zodiacal de Libra, pues nació un 4 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Fidel Nadal?

Fidel Nadal tiene tres hijos:

Taffari Nadal de 24 años de edad

Zawditu Nadal de 24 años de edad

Amara Nadal de 2 años de edad

Fidel Nodal y sus hijos. (@fidelnadalok)

¿Qué estudió Fidel Nadal?

Se desconoce el nivel de estudios de Fidel Nadal.

¿En qué ha trabajado Fidel Nadal?

Fidel Nadal es cantante solista con estos discos lanzados:

Canta sobre discos

Cabeza negra

Repatriación

Selassie I, dios todopoderoso

En vivo en México

Brillando por Negus

Dame la alegría

Amlak

En vivo en Japón

Fuego Caliente

Negociación

Puerta de oro

Trabajo de hormiga.

Cosas buenas.

Avanzando.

Guerreros incansables (reedición).

Cabeza negra (reedición).

Fidel emocionado!

International love.

Crucial cuts.

Vibraciones positivas.

Forever together.

Arranque.

Llegó el momento.

Te robaste mi corazón.

Tek a ship.

Survival time

Raíces muy fuerte

Fidel Nadal fue denunciado por Alika de ser “violentador de mujeres”

Fidel Nadal fue acusado por la cantante Alika de ser un “violentador de mujeres” asegurando que ella fue víctima de su violencia.

Sin ahondar demasiado en el tema, Alika señaló que “hipocresía” que se vive en el género reggae cuando es de denuncia, pero “en el año 2025” aún se la abren las puertas a violentadores.

Más allá de que Alika asumiera sentirse incómoda en el mismo evento que Fidel Nadal, la cantante aseguró que si alzó la voz fue por la denuncia no por ella misma en sí.

En 2018 Fidel Nadal recibió su primera denuncia de acoso y violencia sobre Caro Alves, una de sus exnovias que acusó que él seguía apareciendo en los lugares donde ella iba a violentarla.

Caro Alves aseguró en aquel año que interpondría una denuncia legal contra Fidel Nadal, pero se desconoce si este acto sí sucedió.