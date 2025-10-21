Alika alzó la voz contra Fidel Nadal acusando que el cantante de reggae es un “violentador de mujeres” asegurando que ella vivió en “carne propia” lo que está denunciando.

Pero ¿quién es Alika? Te compartimos los siguientes datos sobre la pionera del reggae:

¿Quién es Alika?

Alicia Dal Monte Campuzano o bien, Alika, es una cantante de reggae de Montevideo en Uruguay, pero naturalizada argentina.

Según lo que se sabe, Alika tiene madre Paraguaya y padre Uruguayo, sin embargo, a los seis años se mudó a vivir a Argentina.

La influencia de Alika en la música fue el rap, para luego adentrarse en el reggae siguiendo por la cultura rastafari.

Alika se define como escritora, cantante, amante del yoga y creyente de la medicina herbal.

Alika, cantante. (@aalikaa)

¿Qué edad tiene Alika?

Alika tiene 48 años de edad, pues nació un 28 de junio de 1977.

¿Quién es el esposo de Alika?

Se desconoce si Alika tiene esposo.

Alika, cantante. (@aalikaa)

¿Qué signo zodiacal es Alika?

Alika es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació el 28 de junio.

¿Cuántos hijos tiene Alika?

Alika tiene una hija de nombre Kibir.

Kibir, hija de Alika. (@aalikaa)

¿Qué estudió Alika?

Se desconoce el nivel de estudios de Alika.

¿En qué ha trabajado Alika?

Alika es cantante desde 1994 que fundó el grupo Actitud María Marta.

Posterior a ello, Alika se lanzó como solista con Alika & La Nueva Alianza con el género del reggae.

Estos son algunos de los discos de Alika:

No dejes que te paren

Sin intermediarios

Razón meditación acción

Educate yourself

Unidad y respeto mixtape

Dub yourself remixes

La cantante también lanzó su línea de ropa Alika Tresde y fue elegida como modelo para Adidas Original.

Alika, cantante. (@aalikaa)

Alika acusa que Fidel Nadal es un “violentador de mujeres”

La cantante Alika rompió el silencio en una entrevista con PelaGatos Reggae y denunció que se le dé espacio a Fidel Nadal cuando es un “violentador de mujeres”.

Alika señaló un cuestionamiento de “hipocresía” que tuvo antes del evento donde también participó Fidel Nadal, asegurando que con el reggae se pide justicia, pero se respalda a hombres violentadores.

Alika, cantante. (@aalikaa)

Asimismo, explicó que a ella le tocó vivir en “carne propia” la violencia y abuso de Fidel Nadal, situación que nunca había dicho públicamente hasta aquella entrevista.

Pese a que la cantante de reggae argumentó que no le incomoda compartir con Fidel Nadal, explicó que es abrir la conversación sobre el género y la violencia que parece se respalda con los eventos.

En 2018 una exnovia de Fidel Nadal lo denunció de acoso y violencia, asegurando que pese a tener meses de haber terminado este seguía apareciendo en los lugares a donde iba.

Incluso Caro Alves, la víctima de Fidel Nadal, explicó que pondría una denuncia legal contra el cantante, asegurando que decidió romper el silencio por el nivel de acoso y la violencia que ejerció sobre ella intentando agarrarla y besarla.