Asesinan a primo de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan; los hechos se registraron el pasado 10 de mayo, luego de que un comando armado atacar a Jesús Aarón Olivas Cázares.

Dos primos de Alfredo Olivas se encontraban comiendo en una taquería de la colonia La Cima, cuando sujetos con trajes tácticos dispararon contra ellos, provocando la muerte de 2 personas y dejó 4 lesionados.

Asesinan a primo de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan

Investigaciones de la Fiscalía General del Estado establecieron que la muerte del primo de Alfredo Olivas se trató de un ataque directo, donde también murió un hombre identificado como Pedro Fidel Álvarez Sánchez.

Los autores del ataque habría disparado más de 10 ocasiones contra el primo de Alfredo Olivas y posteriormente huyeron del lugar en tres camionetas.

Alfredo Olivas (Alfredo Olivas Oficial / Facebook)

Tras el ataque, servicios de emergencia arribaron al lugar y confirmaron la muerte de Jesús Aaron Olivas Cazares y su acompañante.

Otro primo del cantante, identificado como Vicente Trinidad Olivas Ortiz, resultó lesionado y su estado de salud es grave.

Autoridades investigan muerte del primo de Alfredo Olivas

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el homicidio del Jesús Aarón Olivas Cázares, quien se dedica al comercio.

Peritos localizaron más de 20 casquillos percutidos en la escena del crimen y a dos cuadras del lugar localizaron una camioneta y dos armas que estarían relacionadas con el caso.

Hasta el momento no hay detenidos y se siguen investigando las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía informará de los avances sobre la investigación en los siguientes días.

Alfredo Olivas no se ha pronunciado por la muerte de su primo, la cual se une a una lista de actos delictivos de los que ha sido víctima su familia.

Pues recordemos que el cantante fue víctima de un atentado en 2015 en Chihuahua, mientras que en 2018 fue asesinado su hermano junto a su familia en abril de 2021.