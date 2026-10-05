Aleks Syntek dará un concierto gratis en Tabasco como parte del Festival del Chocolate; el cantante retomó su gira a apesar de las recientes polémicas.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco confirmó que Aleks Syntek tendrá un concierto gratuito el:

Fecha: domingo 15 de noviembre

Lugar: Teatro al aire libre del Parque Tabasco en Villahermosa

Costo: gratuito

Aleks Syntek Tendrá un concierto gratuito en Tabasco

Tras su extraño concierto el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek retomó sus presentaciones y tendrá un concierto en Villahermosa, Tabasco.

Aleks Syntek ya regresó a los escenarios tras sus polémicos comentarios en redes sociales y tuvo un concierto en Uruapan, Michoacán, además de que tendrá un show en León.

Aleks Syntek dará un concierto gartuito en la Feria del Chocolate de Tabasco (X/@@Turismo_Tabasco)

El cantante será parte de las actividades culturales del décimoquinto Festival del Chocolate en Tabasco.

Aleks Syntek se presentará en el Teatro al aire libre del Parque Tabasco de forma gratuita y a pesar de las polémicas que lo persiguen, sus fans han externado su emoción por su concierto.

El concierto de Aleks Syntek en Tabasco forma parte de su ‘Total Cinetech Tour’ y el cantante compartió un video para invitar a los ciudadano a asistir a su presentación.

Aleks Syntek regresó a cantar en medio de la polémica

Tras su concierto fallido en la CDMX, Aleks Syntek lanzó comentarios desafortunados en redes sociales que provocaron burlas.

Aleks Syntek prometió abandonar México tras las críticas por su comportamiento, pero el cantante regresó a los escenarios tras el escándalo.

El primer concierto de Aleks Syntek tras su polémica ocurrió el 3 de octubre en Uruapan y el cantante agradeció al público por su recibimiento.

Aleks Syntek también se presentará el 10 de octubre en Foro del Lago en León, Guanajuato.

Posteriormente, Aleks Syntek viajará a Alemania para dar un concierto el 22 de octubre.