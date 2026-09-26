Dani Flow muestra su empatía a Aleks Syntek pese a pleito de por el reguetón y no descarta colaborar con él.

“Ahorita el jefe es él y hay que enfocarnos en que salga adelante. Se viene una buena temporada de Aleks Syntke” Aleks Syntke

Aleks Syntek ha mostrado su desagrado por el reguetón en diversas ocasiones y ha criticado la música de Dani Flow, pero recientemente reconoció su trabajo dentro del género.

Dani Flos muestra su apoyo a Aleks Syntek pese al pleito por el reguetón

Aleks Syntek se encuentra en medio de la polémica por sus declaraciones durante un concierto en sus diversos en vivos, por lo que Dani Flow le mostró empatía y le envía su apoyo.

Dani Flow espera que Aleks Syntek se recupere pronto y no descarta una colaboración, pero por el momento espera que el cantante se enfoque en su salud.

“Creo que primero debemos ver cómo está él. Claramente todos debemos tener una estabilidad mental para continuar con nuestra vida” Dani Flow

El reguetonero menciona que es importante darle difusión a la salud mental y espera que Aleks Syntek continúe con su carrera.

Dani Flow, cantante. (@daniflowmx)

Aleks Syntek quiere trabajar con Dani Flow y él lo acepta

Dani Flow no descarta colaborar con Aleks Syntke, luego de que el músico le expresara su admiración en una historia de Instagram.

“Se va a armar y lo vamos a trabajar con mucho respeto, a la gente le va a gustar”, esxpresó Dani Flow sobre una colaboración con Aleks Syntek.

Aleks Syntek reveló que le gustaría colaborar con reguetonero, luego de que lanzara su canción ‘Masepum’, una colaboración con Moncho Chavea.

Bellakath se ofreció a colaborar con Aleks Syntek, mientras que Dani Flow no descarta hacer una canción con el cantante.