Por medio de sus redes sociales, Aleks Syntek compartió un video por sus 57 años en el que se felicita a sí mismo por su cumpleaños.

Rápidamente, la publicación del cantante se llenó de likes y comentarios muy variados, principalmente de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fans.

Sin embargo, hubo usuarios que no desaprovecharon la oportunidad para traer a colación los momentos que Aleks Syntek ha protagonizado los últimos años y que lo han dejado en el ojo del huracán.

Aleks Syntek revive sus últimas polémicas por su cumpleaños

Las redes sociales recordarán cuando, en entrevista, Aleks Syntek contó de la ocasión que la mismísima Shakira estuvo “muy coqueta” con él.

De acuerdo con el cantante, la barranquillera se impresionó por lo joven que se veía el músico, siendo de este momento del que nació la frase “¿pero qué te hiciste?, te ves super chavo".

Este fue uno de los momentos más recordados por los fans en el cumpleaños de Aleks Syntek, pues en los comentarios se pueden leer referencias como “¿Cuántos cumples? Te ves bien chavito".

Aleks Syntek (Instagram | Aleks Syntek)

Entre las múltiples felicitaciones, también destacaron comentarios que hacían alusión a su última polémica, la cual tuvo lugar en los festejos patrios del 15 de septiembre y en días posteriores con un video del cantante.

Sin embargo, Aleks Syntek parece estar tomando la situación con humor, pues en su video de cumpleaños el cantante fue el primero en hacer referencia a su reciente escándalo.

Esto porque de fondo se escucha un remix de la canción donde se compara con personajes históricos famosos al decir que todos “estaban locos” igual que él.

“Feliz cumpleaños al Dalí del pop”, dice otro de los comentarios en referencia a las comparaciones de Aleks Syntek.