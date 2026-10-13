Aleks Syntek habló de su presentación junto a Dani Flow, show con el que cierra heridas con el reguetón.

El pasado 9 de octubre, Aleks Syntek invitó a cantar al escenario a Dani Flow durante su concierto en el Foro Lago en León, Guanajuato, generado diversas reacciones en redes sociales.

El cantante considera que los medios han manejado sus declaraciones a su conveniencia y por eso lo han “enemistado con el público”.

Aleks Syntek cierra una herida con el reguetón tras colaboración con Dani Flow

En entrevista con De Primera Mano, Aleks Syntek habló de su reciente encuentro con Dani Flow: “Llegó y volvió locos a todos”.

Aleks Syntek aclaró que no está en contra del reguetón, pero sí de que este contenido musical sea expuesto a menores de edad.

Aleks Syntek y Dani Flow en su show en León (Instagram/@syntekoficial )

El cantante explicó que pudo contactar a Dani Flow a través de Gustavo Adolfo Infante, por lo que pudo proponerle al reguetonero que fuera parte de su show en León.

Él me habló, oye que quieren un show tuyo o vente a un show mio para veas cómo soy en vivo, y le dije mis próximos shows son estos cuándo puedes venir Aleks Syntek

El cantante reitera que su intención ha sido tener un mejor ambiente para los niños, lo cual incluye a su hijo, y esa es la razón por la que ha hecho polémicas declaraciones contra el reguetón.

Aleks Syntek considera que los medios han perjudicado su carrera

Aleks Syntek considera que los medios han tergiversado sus palabras sobre el reguetón y otras de sus opiniones, por lo que considera que este tipo de acciones han perjudicado su carrera.

No le cambien el discurso a los artistas, porque nos destrozan. Si ustedes no dicen la verdad por llamar la atención, provocan un pelito entre el público y el artista. Aleks Syntek

Aleks Syntek acusó que los medios han provocado que sus fans se enemisten con él: “Le destrozan la carrera a los artistas, como han dañado la mía”.

El interprete asegura que hay medios que han sido muy agresivos con él y dañado su imagen y a su familia, por lo que pide a los reporteros ser más cuidadosos con la forma en que manejan la información.