Bellakath se declara fan de Aleks Syntek y sigue en pie su oferta de colaborar con él.

Aleks Syntek ha atacado al reguetón en diversas ocasiones y, a pesar de eso, Bellakath le ofreció una colaboración; incluso, la cantante reveló que ya ha platicado con él.

Bellakath no se ha tomado mal los comentarios de Aleks Syntek contra el reguetón, pues asegura que el género continuará en la industria musical a pesar de las críticas.

Bellakath busca colaborar con Aleks Syntke y se declara su fan

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, Bellakath reiteró que es fan de Aleks Syntek y le “encanta” su música.

Bellakath reveló que ha platicado por mensaje con Aleks Syntek y a pesar de sus críticas contra el reguetón, ella sigue esperando colaborar con él.

Bellakath, cantante. (@Bellakath)

La cantante cree que colaborar con Aleks Syntek le ayudaría a convertirse en una artista versátil, pues le gustaría incursionar en el pop.

“Ya nos habíamos intercambiado mensajes antes como para colaborar y está bien, puede ser algo en lo que yo pueda evolucionar hacia el pop” Bellakath

Bellakath no está molesta por las críticas de Aleks Syntek al reguetón

Diversos cantantes de reguetón han arremetido contra Aleks Syntek por su opinión sobre el reguetón, por lo que Bellakath fue cuestionada sobre si está molesta por estos comentarios.

La cantante expresó que el reguetón puede generar diversos comentarios, pero es parte de la libertad de expresión.

“A la gente le molesta que otras personas expresen su opinión. Aleks Syntek es muy directo, eso está bien y no me molesta en lo absoluto porque vamos a seguir haciendo reguetón” Bellakath

Bellakath considera que Aleks Syntek es muy directo con sus comentarios y eso puede molestar a algunas personas, pero, al final, los cantantes seguirán haciendo canciones de reguetón.

Aleks Syntek, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)