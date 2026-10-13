El cantante Aleks Syntek canceló su gira por Europa, mostrando que fue diagnosticado con un trastorno psicótico por el que recibe tratamiento, pero le imposibilita volar en este momento.

Aleks Syntek mostró la receta médica de su psiquiatra en la que argumenta “trastorno psicótico no especificado” con el código 6A2Z, que sería “Esquizofrenia y otros trastorno psicóticos primarios, sin especificación”.

Aleks Syntek cancela gira por Europa; revela que atraviesa un trastorno psicótico

Si bien la polémica en torno a Aleks Syntek de 57 años de edad, y su concierto por el Grito de Independencia había disminuido en su viralidad, el tema se vuelve a retomar por la cancelación de su gira por Europa que se iba a hacer del 19 de octubre al 27 del mismo mes.

Fue el 12 de octubre de 2026, Aleks Syntek compartió un video en donde se le muestra explicando que no podrá cumplir con su gira por Europa, debido a que su doctor determinó que no puede viajar.

“El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía”. Aleks Syntek, cantante.

Sin embargo, aseguró que cumplirá con ir a Europa a cantar todos sus éxitos, pidiendo paciencia a sus fans.

Sumado a ello, Aleks Syntek mostró una nota médica en donde su psiquiatra argumenta que el cantante pasa por un trastorno psicótico no especificado que tiene código 6A2Z en la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11) de la OMS.

Receta médica sobre Aleks Syntek que habla de su trastorno psicótico. (@Aleks Syntek)

Aunque se apuntó que Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre de Aleks Syntek, recibe tratamiento médico, se pide abstención temporal “de viajar vía aérea”, al menos hasta diciembre 2026, por su recuperación.

“Cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad y con frecuencia que requiera”. Luis Solis Rojas, psiquiatra.

¿Qué pasa con la salud mental de Aleks Syntek? Esto se sabe

Aleks Syntek canceló su gira por Europa por decisión de su psiquiatra, quien informó que el cantante tiene un trastorno psicótico que está en la Clasificación Internacional de Enfermedades con el código 6A2Z.

Según la información consultada, este código se refiere a la categoría de “Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios”, sin especificación.

Sin embargo, no se brindaron más detalles al respecto de la salud mental de Aleks Syntek.