Vaya sorpresa que se llevó el público de León, luego de que Dani Flow inesperadamente subió al escenario para cantar junto a Aleks Syntek.

Esto durante el concierto de Aleks Syntek en el Foro del Lago en León, Guanajuato que dejó a todos atónicos antes las polémicas que han girado en torno al intérprete de “Intocable”.

Además de llamar la atención, pues Aleks Syntek ha sido una de las figuras más críticas al reguetón, mismas que Dani Flow respondió en el pasado.

Dani Flow pide disculpa Aleks Syntek en pleno concierto

Durante el concierto que sorprendió al público en León, tras ver a Dani Flow en el escenario encabezado por Aleks Syntek, las cosas no pararon ahí.

Pues Dani Flow le pidió una disculpa a Aleks Syntek por las rencillas que en el pasado los enfrentaron, así como el reguetonero recordó que “la música es unión”.

“La música es unión y te ofrezco un disculpa por lo que pasó en años pasados”, expresó Dani Flow misma que Aleks Syntek respondió con “cuál disculpa, que se disculpen otros”, para terminar con un abrazo entre ambos músicos.

“Se vino conmigo y soy feliz de verlo por aquí. ¡Un ruido para Dani!”, expresó Aleks Syntek al término de la presentación con Dani Flow.