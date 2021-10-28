Aleks Syntek critica a J Balvin por “Perra”; recuerda que hace varios años pidió regular el reguetón para que los niños no pudieran escuchar ese género musical en todos los horarios.

Aleks Syntek fue muy polémico cuando dio declaraciones contra el reguetón, pero ahora recordó que por canciones como “Perra” de J Balvin, él pidió regular el género.

Aleks Syntek recuerda el por qué regular el reguetón

Aleks Syntek fue cuestionado sobre la polémica que causó J Balvin por “Perra”, una canción que fue bajada en YouTube por denigrante y violenta.

El cantante y compositor, quien se ha posicionado en contra del reguetón y ha pedido su censura, recordó las razones por las que pidió se regulara.

Aleks Syntek recordó que él pidió regular el reguetón, debido a que los niños podían escucharlo en centros comerciales, restaurantes, plazas, entre otros.

Recordó que su petición fue a regular y no prohibir, y puso como ejemplo, que en los restaurantes se toque a partir de un cierto horario, para que los niños no lo oigan.

“Para que en cierto horario no se pueda tocar reguetón y se multe al lugar que sí lo haga”. Aleks Syntek, cantante.

Asimismo, detalló que él siempre ha estado a favor del respeto a la mujer, porque “soy padre de familia, tengo tías, hijas, abuelas”.

Su comentario fue respecto a que J Balvin compuso la canción “Perra”, en donde hace alusión a la mujer como sinónimo del canino, además de presentar imágenes en su video.

J Balvin en su videoclip 'Perra' (Tomada de video)

Gustavo Adolfo Infante le recuerda a Aleks Syntek los mensajes que envió a un niño británico

Aleks Syntek fue cuestionado por reporteros sobre el reguetón, fue tundido por Gustavo Adolfo Infante por unos mensajes que envió a un niño británico.

Gustavo Adolfo Infante (Tomada de video)

Sin tener mesura, Gustavo Adolfo Infante dijo “muy a favor del respeto a la mujer” y regular el reguetón, pero “te recuerdo los mensajes que mandaste al niño”.

Esto derivado de que Aleks Syntek se vio envuelto en polémica, luego de que un menor de edad de origen británico, expusiera mensajes que el compositor le mandó, en tono de ligue.

Gustavo Adolfo Infante le recordó a Aleks Syntek que el niño era menor de edad y que él no tenía muy claro si fueron reales o no, los mensajes enviados.