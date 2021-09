Aleks Syntek responde a Telehit por hacerle un meme, “no tienen ética” dijo

Aleks Syntek se hartó de los memes a su alrededor mofándose de su carrera artística, pero está vez no aguantó más y respondió a Telehit por una icónica imagen que creó para él.

Tras el meme que Telehit hizo a Aleks Syntek, el cantante les dijo “no tienen ética ”, además de que les recordó que su canal fue inaugurado con su música, pese a lo que dicen de él.

El ‘tren del mame’ contra Aleks Syntek comenzó luego de que el cantante revelara que él creó la canción de cátsup ‘La Costeña’, que es icónica para muchos.

Sin embargo, este se salió de control y Aleks Syntek no aguantó más la mofa en su contra, explotando contra Telehit por un meme en donde se burlaban de él.

En el meme publicado en el marco del Día de la Independencia de México, Telehit se burló de Aleks Syntek aludiendo a que este no es un buen músico mexicano.

El cantante y productor es comparado con otros artistas de alto calibre, como:

El meme que consiguió más de 800 compartidas en Facebook y más de 6 mil comentarios, hasta el momento de la captura, no le agradó al mexicano.

Poco tiempo tardó Aleks Syntek en dar a conocer el disgusto que sintió hacia el meme que Telehit le hizo, sumándose al hate en su contra.

Aleks Syntek dijo que el canal de música “no tienen ética” y les recordó que “usaron su música para inaugurar Telehit”.

“Personas que laboran en Telehit ustedes no tienen ética. No entiendo como inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”.

Aleks Syntek, cantante.