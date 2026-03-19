Stevie Young es un músico y guitarrista de AC/DC, quien fue hospitalizado el 19 de marzo tras presentar malestares físicos durante su estancia en Argentina.

Afortunadamente, Stevie Young se encuentra estable, por lo que seguirá con la gira de AC/DC.

¿Quién es Stevie Young? El guitarrista de AC/DC

Stephen Crawford Young es un músico británico, miembro de la banda AC/DC y fundador de la banda Little Big Horn.

La salud de Stevie Young asustó a los fans de AC/DC, luego de que sintiera malestares tras viajar de Chile a Argentina.

Hospitalizan a Stevie Young de AC/DC en Argentina (AC/DC)

¿Qué edad tiene Stevie Young?

Stevie Young nació el 11 de diciembre de 1956; actualmente tiene 69 años de edad.

¿Quién es la esposa de Stevie Young?

Se desconoce si Stevie Young está casado.

¿Qué signo zodiacal es Stevie Young?

Stevie Young es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Stevie Young?

No hay información sobre si Stevie Young tiene hijos.

Stevie Young (Especial )

¿Qué estudió Stevie Young?

Stevie Young no estudió formalmente, pero se formó musicalmente con bandas como The Stabbers y Prowler.

¿En qué ha trabajado Stevie Young?

Stevie Young inició su carrera musical en el grupo The Stabbers, Prowler y Tantrum y en 1980 fundó ‘Starfighters‘, los cuales ganaron notoriedad por ser teloneros de AC/DC para la gira Back in Black.

El músico sustituyó a Malcolm Young en la gira de AC/DC Blow Up Your Video.

Posteriormente, Stevie Young fundó Little Big Horn y 2014 se volvió a unir a AC/DC para la grabación de su nuevo álbum.

Actualmente, Stevie Young es parte de la gira Power Up Tour de AC/DC, quienes tienen diversas presentaciones en el continente americano.

Stevie Young es hospitalizado durante su estancia en Argentina

AC/DC tiene planeado tres conciertos en Argentina y tras su arribo a este país, Stevie Young comenzó a presentar malestares.

Stevie Young fue ingresado al Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires, donde le realizaron diversos estudios de rutina.

El grupo mencionó que Stevie Young estaba estable y con buen ánimo, por lo que sí participaría en los tres conciertos previstos en Argentina.