Este 14 de septiembre, el Lunario del Auditorio Nacional será el escenario perfecto para el primer concierto de la banda argentina Virus en México.

El show forma parte de su gira “Locura 40 Años”, la cual conmemora las cuatro décadas de su álbum más emblemático. Acá todos los detalles:

Apertura de puertas: 18:30 horas

Hora del concierto: 20:30 horas

Telonero: No se ha anunciado una banda o artista telonero oficial para esta fecha

Setlist de canciones: 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 22:30 horas

¿A qué hora termina Virus en el Lunario? Horario del 14 de septiembre (@virusoficial / Instagram )

Virus llega al Lunario este 14 de septiembre para sorprender a sus seguidores

La gira Locura 40 Años es un espectáculo con el cual Virus celebra cuatro décadas del lanzamiento del emblemático álbum Locura (1985) y marcan el debut histórico de la banda en escenarios mexicanos.

La agrupación surgió en La Plata a inicios de los años 80. Comenzó sus presentaciones bajo el nombre de Duro en 1979 y adoptó el nombre de Virus en 1981 con la incorporación de Federico Moura como cantante.

Su alineación original estuvo conformada por los hermanos Federico, Marcelo y Julio Moura, junto con Ricardo Serra, Mario Serra y Enrique Mugetti.

Virus es reconocida como una de las bandas pilares e influyentes del new wave en español en Latinoamérica.

Transformaron el rock argentino al integrar sintetizadores, ritmos bailables, arreglos pop y letras irónicas con una exploración explícita del deseo, la sensualidad y la sexualidad.

A pesar de su trayectoria en el rock latinoamericano, la visita de Virus a México permaneció como una deuda pendiente durante cuatro décadas, haciendo de esta su primera presentación en vivo en el país.

¿A qué hora termina Virus en el Lunario? Horario del 14 de septiembre (@virusoficial / Instagram )

¿Cómo llegar al Lunario para el concierto de Virus del 14 de septiembre?

El Lunario del Auditorio Nacional se encuentra ubicado en: Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

La estación Auditorio del Metro CDMX es la más cercana al recinto. Al salir, tendrás que caminar unos metros para llegar al recinto que se ubica a mano derecha del edificio principal.

Sin embargo, también puedes bajarte en la estación del Metrobús Auditorio y de ahí caminar unos pasos al recinto.