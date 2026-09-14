Por primera vez, la banda argentina Virus llega a México para ofrecer un concierto este 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Virus se presentará en la CDMX como parte de su gira “Locura 40 Años”, la cual conmemora las cuatro décadas de su álbum más emblemático y estos son todos los detalles que debes conocer:

  • Apertura de puertas: 18:30 horas
  • Hora del concierto: 20:30 horas
  • Setlist de canciones: 22 temas en vivo
  • Duración: Se estiman 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 22:30 horas
Concierto de Virus en el Lunario: setlist y telonero para el 14 de septiembre
Concierto de Virus en el Lunario: setlist y telonero para el 14 de septiembre (@virusoficial / Instagram )

Setlist del concierto de Virus en el Lunario del 14 de septiembre

El setlist correspondiente a la gira Locura 40 Años de Virus está integrado por 22 canciones que incluyen sus más grandes éxitos.

Destacándose la interpretación en vivo de los temas emblemáticos del álbum Locura (1985), como “Luna de miel en la mano”, “Pronta entrega” y “Sin disfraz”.

Junto a otros clásicos indispensables de su trayectoria como “Amor descartable”, “Wadu-Wadu”, “Me puedo programar” e “Imágenes paganas”.

Se espera que las canciones con la cual Virus debuta en México el 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional sea el mismo repertorio que ha utilizado durante su gira:

  1. Hay que salir del agujero interior
  2. El probador
  3. Destino circular
  4. Tomo lo que encuentro
  5. Mirada Speed
  6. Encuentro en el río musical
  7. Lugares comunes
  8. Hago más
  9. Dame una señal
  10. Dicha feliz
  11. Sin disfraz
  12. Sentirse bien
  13. Me puedo programar
  14. Se zarpó
  15. Wadu-Wadu
  16. Solo de batería
  17. Pronta entrega
  18. El rock es mi forma de ser
  19. Pecados para dos
  20. Imágenes paganas
  21. Una luna de miel en la mano
  22. Amor descartable
Concierto de Virus en el Lunario: setlist y telonero para el 14 de septiembre
Concierto de Virus en el Lunario: setlist y telonero para el 14 de septiembre (@virusoficial / Instagram )