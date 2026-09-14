Por primera vez, la banda argentina Virus llega a México para ofrecer un concierto este 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Virus se presentará en la CDMX como parte de su gira “Locura 40 Años”, la cual conmemora las cuatro décadas de su álbum más emblemático y estos son todos los detalles que debes conocer:

Apertura de puertas: 18:30 horas

Hora del concierto: 20:30 horas

Setlist de canciones: 22 temas en vivo

Duración: Se estiman 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 22:30 horas

Concierto de Virus en el Lunario: setlist y telonero para el 14 de septiembre (@virusoficial / Instagram )

Setlist del concierto de Virus en el Lunario del 14 de septiembre

El setlist correspondiente a la gira Locura 40 Años de Virus está integrado por 22 canciones que incluyen sus más grandes éxitos.

Destacándose la interpretación en vivo de los temas emblemáticos del álbum Locura (1985), como “Luna de miel en la mano”, “Pronta entrega” y “Sin disfraz”.

Junto a otros clásicos indispensables de su trayectoria como “Amor descartable”, “Wadu-Wadu”, “Me puedo programar” e “Imágenes paganas”.

Se espera que las canciones con la cual Virus debuta en México el 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional sea el mismo repertorio que ha utilizado durante su gira:

Hay que salir del agujero interior El probador Destino circular Tomo lo que encuentro Mirada Speed Encuentro en el río musical Lugares comunes Hago más Dame una señal Dicha feliz Sin disfraz Sentirse bien Me puedo programar Se zarpó Wadu-Wadu Solo de batería Pronta entrega El rock es mi forma de ser Pecados para dos Imágenes paganas Una luna de miel en la mano Amor descartable