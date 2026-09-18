Reyno tendrá un concierto en CDMX este jueves 17 de septiembre. A continuación, te mostramos horario y otros detalles.

El show de Reyno en el Pepsi Center tendrá los siguientes horarios:

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:00 p.m.

Duración del concierto: 2 y 30 minutos

Termina: 10:40 p.m.

Telonero: Inmigrantes

Las estaciones más cercanas para llegar al Pepsi Center son:

Metrobús: Poliforum de la Línea 1

Metro: Patriotimso y Chilpancingo

Reyno se presentará en el Pepsi Center el jueves 17 de septiembre

Por segunda vez en su carrera, Reyno se presentará en el Pepsi Center este jueves 17 de septiembre.

Las puertas del recinto se abren a las 6:00 p.m., aunque el concierto inicia a las 8:00 p.m.

Se estima que Reyno cante dos horas y media, pues podría tener un setlist de alrededor de 20 canciones e invitados.

A unas horas del concierto, aún hay boletos disponibles para Reyno en el Pepsi Center y los precios van desde 558 a 992 pesos; al ser jueves, hay oferta 2x1 en Ticketmaster.

Reyno en el Pepsi Center (Instagram/@reynomx)

¿Dónde se ubica el Pepsi Center? Lugar donde se presenta Reyno

El Pepsi Center se ubica en Dakota, colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez.

Puedes llegar desde el Metrobús Poliforum de la Línea 1 ; la estación más cercana del Metro es Patriotismo y Chilpancingo de la Línea 9.