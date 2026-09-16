Ill Niño trae nu metal este 16 y 17 de septiembre con conciertos en el Fuck off Room de la CDMX.

Conciertos de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles de setlist y telonero no perderse de nada de Ill Niño en Fuck off Room:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Teloneros: Thell Barri, Dark Horse Prophet y Lydia Can’t Breathe

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 1 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Ill Niño en Fuck off Room (Ill Niño )

Posible setlist para los conciertos de Ill Niño en Fuck off Room del 16 y 17 de septiembre

Los conciertos de Ill Niño en Fuck off Room estarán celebrando los 25 años de Revolution Revolution, uno de sus álbumes más icónicos.

Por lo que el setlist de canciones será especial, se espera que posibles temas para los concierto del 16 y 17 de septiembre de Ill Niño en Fuck off Room sean los siguientes: