Ill Niño trae nu metal este 16 y 17 de septiembre con conciertos en el Fuck off Room de la CDMX.

Conciertos de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles de setlist y telonero no perderse de nada de Ill Niño en Fuck off Room:

  • Apertura de puertas: 8:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Teloneros: Thell Barri, Dark Horse Prophet y Lydia Can’t Breathe
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
  • Duración: Se estima 1 hora de música
  • Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Ill Niño en Fuck off Room
Ill Niño en Fuck off Room (Ill Niño )

Posible setlist para los conciertos de Ill Niño en Fuck off Room del 16 y 17 de septiembre

Los conciertos de Ill Niño en Fuck off Room estarán celebrando los 25 años de Revolution Revolution, uno de sus álbumes más icónicos.

Por lo que el setlist de canciones será especial, se espera que posibles temas para los concierto del 16 y 17 de septiembre de Ill Niño en Fuck off Room sean los siguientes:

  1. What Comes Around
  2. I Am Loco
  3. This Is War
  4. Lifeless Life
  5. Not Saved
  6. How Can I Live
  7. Cleansing
  8. Te Amo... I Hate You
  9. This Time’s For Real
  10. Unconditional
  11. Sangre
  12. All I Ask For
  13. If You Still Hate Me
  14. God Save Us
  15. Corazón of Mine
  16. Alibi de Oración
  17. Against The Wall
  18. Forgiven
  19. Máscara
  20. All That You’ve Got
  21. Beast Inside
  22. Ripped Apart
  23. Liar