Ill Niño trae nu metal este 16 y 17 de septiembre con conciertos en el Fuck off Room de la CDMX.
Conciertos de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles de setlist y telonero no perderse de nada de Ill Niño en Fuck off Room:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Teloneros: Thell Barri, Dark Horse Prophet y Lydia Can’t Breathe
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
- Duración: Se estima 1 hora de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Ill Niño en Fuck off Room del 16 y 17 de septiembre
Los conciertos de Ill Niño en Fuck off Room estarán celebrando los 25 años de Revolution Revolution, uno de sus álbumes más icónicos.
Por lo que el setlist de canciones será especial, se espera que posibles temas para los concierto del 16 y 17 de septiembre de Ill Niño en Fuck off Room sean los siguientes:
- What Comes Around
- I Am Loco
- This Is War
- Lifeless Life
- Not Saved
- How Can I Live
- Cleansing
- Te Amo... I Hate You
- This Time’s For Real
- Unconditional
- Sangre
- All I Ask For
- If You Still Hate Me
- God Save Us
- Corazón of Mine
- Alibi de Oración
- Against The Wall
- Forgiven
- Máscara
- All That You’ve Got
- Beast Inside
- Ripped Apart
- Liar