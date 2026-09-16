El Fuck off Room de la CDMX es la seda para los conciertos de Ill Niño del 16 y 17 de septiembre.

Así que prepárate que ya te tenemos el horario en que terminan los conciertos del 16 y 17 de septiembre de Ill Niño en Fuck off Room para tu itinerario:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Teloneros: Thell Barri, Dark Horse Prophet y Lydia Can’t Breathe

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 1 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Ill Niño en Fuck off Room (Ill Niño )

Ill Niño celebra 25 años de Revolution Revolution en Fuck off Room

Este 16 y 17 de septiembre Ill Niño celebra 25 años de Revolution Revolution en Fuck off Room, por lo que serán conciertos especiales.

Recuerda que Fuck Off Room se ubica en Diagonal Patriotismo número 6 de la colonia Hipódromo Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

La vía cercana al Fuck Off Room por transporte público es por los servicios del Metro en la estación Patriotismo de la Línea 9.

Así que disfruta del concierto de Ill Niño en el Fuck Off Room que ya tienes todos para que no te pierdas de ningún momento.