Ya está todo listo para el concierto de Sotomayor en el Lunario. Aquí te damos el setlist y telonero para el 17 de septiembre.

La banda Sotomayor llevará la mejor vibra al Lunario del Auditorio Nacional con un show imperdible.

Setlist del concierto de Sotomayor en el Lunario del Auditorio Nacional

Este sería el setlist que interpretará Sotomayor en su concierto del 17 de septiembre en el Lunario:

Quema

Morenita

Porvenir

Eléctrico

Cielo

Este espíritu

Me dejo llevar

Pajarito

La niña grande

Vida

Pa´gustarte más

Tierra viva

Si te vas

Sur

Esta vez

Yo se todo de ti

Soy lo que soy

Salvaje

Menéate pa´mi

La peli

Afrika

Pum Pum

Tu cuerpo y el mío

A mi lado

Prende la palma

Aroma y canto

Soy

Rosa, Menina Rosa

Y mi voz se va

Toma mi mano

Sotomayor (@sotomayor_music / Instagram)

Durante su concierto en el Lunario, Sotomayor hará un recorrido con sus mejores canciones y de su nuevo disco Wabi Sabi, que salió en febrero 2026.

Telonero del concierto de Sotomayor en el Lunario

El concierto de Sotomayor en el Lunario contará con Buka como telonero, un dúo mexicano de pop electrónico y música electrónica.

La banda destaca por fusionar diversos ritmos. Su más reciente álbum es Bioma.

Ellos serán los encargados de poner el mejor ambiente previo a la presentación en vivo de Sotomayor.