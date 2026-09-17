Ya está todo listo para el concierto de Sotomayor en el Lunario. Aquí te damos el setlist y telonero para el 17 de septiembre.
La banda Sotomayor llevará la mejor vibra al Lunario del Auditorio Nacional con un show imperdible.
Setlist del concierto de Sotomayor en el Lunario del Auditorio Nacional
Este sería el setlist que interpretará Sotomayor en su concierto del 17 de septiembre en el Lunario:
- Quema
- Morenita
- Porvenir
- Eléctrico
- Cielo
- Este espíritu
- Me dejo llevar
- Pajarito
- La niña grande
- Vida
- Pa´gustarte más
- Tierra viva
- Si te vas
- Sur
- Esta vez
- Yo se todo de ti
- Soy lo que soy
- Salvaje
- Menéate pa´mi
- La peli
- Afrika
- Pum Pum
- Tu cuerpo y el mío
- A mi lado
- Prende la palma
- Aroma y canto
- Soy
- Rosa, Menina Rosa
- Y mi voz se va
- Toma mi mano
Durante su concierto en el Lunario, Sotomayor hará un recorrido con sus mejores canciones y de su nuevo disco Wabi Sabi, que salió en febrero 2026.
Telonero del concierto de Sotomayor en el Lunario
El concierto de Sotomayor en el Lunario contará con Buka como telonero, un dúo mexicano de pop electrónico y música electrónica.
La banda destaca por fusionar diversos ritmos. Su más reciente álbum es Bioma.
Ellos serán los encargados de poner el mejor ambiente previo a la presentación en vivo de Sotomayor.