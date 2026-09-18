Te decimos a qué hora termina Sotomayor en el Lunario. Acá el horario del 17 de septiembre para su concierto.

El dúo Sotomayor ofrece un show en vivo para todos sus fans en la Ciudad de México.

Horario del concierto de Sotomayor en el Lunario

Así quedó el horario del 17 de septiembre para el concierto de Sotomayor en el Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Sotomayor (@sotomayor_music / Instagram)

El show de la banda contará con el dúo mexicano de pop electrónico Buka como artista invitado.

A lo largo de su presentación, Sotomayor interpretará sus mejores éxitos, además de más reciente álbum titulado Wabi Sabi.

Por ello, se espera una noche especial con las mejores vibras y música.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Acá te damos la mejor ruta para llegar al Lunario para el concierto de Sotomayor.

En transporte público, la estación más cercana es Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, solo se debe caminar unos metros hacia el recinto que se encuentra en el costado poniente del Auditorio Nacional, frente al Campo Marte.

La dirección del Lunario es Avenida Paseo de la Reforma #50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.