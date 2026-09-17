Reyno tendrá un concierto hoy 17 de septiembre en el Pepsi Center y este será el setlist y telonero.

Por segunda ocasión, Reyno se presentará en el Pepsi Center en los siguientes horarios:

Apertura de Puertas: 6:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:00 p.m.

Setlist: 20 canciones

Telonero: Inmigrantes

Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster para Reyno en el Pepsi Center y los precios van desde 558 a 992 pesos; hay oferta 2x1 por ser jueves.

Reyno en el Pepsi Center (Instagram/@reynomx)

Reyno en Pepsi Center: setlist del concierto

El grupo Inmigrantes será el encargado de abrir el concierto de Reyno en el Pepsi Center; posteriormente, se espera un setlist de 25 canciones.

Estos serían los temas de Reyno que se podrán escuchar en el show del Pepsi Center:

Pacífico Fluye No puedo más Dos Mundos Parte del Sol Amarrado Repetición Blanco y negro Nunca me dejes Química Ay de ti Remi Nunca te amé Metamorfosis Viento a favor Revivir Hasta el último día Inseguro Me desprendo Solución

En otras presentaciones, Reyno suele tener invitados, por lo que no se descarta que esta noche haya sorpresas musicales.

¿Aún hay boletos para Reyno en el Pepsi Center? Esto se sabe

Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster para Reyno en el Pepsi Center, los precios van desde:

CI, 2 Y 3: 992 pesos

General: 558 pesos

En la zona general hay más de 100 entradas disponibles , toma en cuenta que los precios aumentan tras los cargos de servicios de Ticketmaster.

Algo que vale la pena recordar es que está activa la oferta 2x1 por ser jueves, por lo que puedes obtener dos boletos para el concierto de Reyno en el Pepsi Center.