Reyno tendrá un concierto hoy 17 de septiembre en el Pepsi Center y este será el setlist y telonero.
Por segunda ocasión, Reyno se presentará en el Pepsi Center en los siguientes horarios:
- Apertura de Puertas: 6:00 p.m.
- Inicio del concierto: 8:00 p.m.
- Setlist: 20 canciones
- Telonero: Inmigrantes
Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster para Reyno en el Pepsi Center y los precios van desde 558 a 992 pesos; hay oferta 2x1 por ser jueves.
Reyno en Pepsi Center: setlist del concierto
El grupo Inmigrantes será el encargado de abrir el concierto de Reyno en el Pepsi Center; posteriormente, se espera un setlist de 25 canciones.
Estos serían los temas de Reyno que se podrán escuchar en el show del Pepsi Center:
- Pacífico
- Fluye
- No puedo más
- Dos Mundos
- Parte del Sol
- Amarrado
- Repetición
- Blanco y negro
- Nunca me dejes
- Química
- Ay de ti
- Remi
- Nunca te amé
- Metamorfosis
- Viento a favor
- Revivir
- Hasta el último día
- Inseguro
- Me desprendo
- Solución
En otras presentaciones, Reyno suele tener invitados, por lo que no se descarta que esta noche haya sorpresas musicales.
¿Aún hay boletos para Reyno en el Pepsi Center? Esto se sabe
Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster para Reyno en el Pepsi Center, los precios van desde:
- CI, 2 Y 3: 992 pesos
- General: 558 pesos
En la zona general hay más de 100 entradas disponibles, toma en cuenta que los precios aumentan tras los cargos de servicios de Ticketmaster.
Algo que vale la pena recordar es que está activa la oferta 2x1 por ser jueves, por lo que puedes obtener dos boletos para el concierto de Reyno en el Pepsi Center.