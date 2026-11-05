Te contamos a qué hora termina Peces Raros en el Auditorio BB para su concierto del jueves 5 de noviembre.

Peces Raros, el popular dúo integrado por Lucio Consolo y Marco Viera, visitan la CDMX para dar un concierto a todos su fans.

Horario del concierto de Peces Raros en el Auditorio BB

Así quedó el horario para Peces Raros en el Auditorio BB este 5 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Peces Raros (Peces Raros / Facebook)

Durante su show en vivo, Peces Raros presentará su reciente colaboración “Circular”. La agrupación llega a CDMX tras lanzar su álbum Desconfiguración Vol. 4.

Fundada en 2014, la banda Peces Raros fusiona rock y electrónica para crear un sonido único.

Por ello, su concierto en el Auditorio BB ha generado altas expectativas entre sus fanáticos.

Ruta para llegar al Auditorio BB

Si quieres llegar al Auditorio BB, la forma más sencilla en transporte público es bajarse en la estación Chilpancingo de la Línea 1 del Metrobús.

Al salir deberás caminar sobre Av. Insurgentes Sur en sentido contrario a los autos hasta llegar a calle Tlaxcala donde tendrás que girar a la derecha para dar con el recinto.

En caso de que uses Metro CDMX, tu opción es también la estación Chilpancingo de la Línea 9.

La dirección del Auditorio BB es calle Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, Ciudad de México.