Emjay se presenta este 5 de noviembre con un concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Estos son los detalles más importantes del show que forma parte del “Pop Pesado Tour 2026”:

Fecha: jueves 5 de noviembre

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: Dos horas

Fin del concierto: 11:00 p.m.

¿A qué hora termina el concierto de Emjay en el Pabellón Oeste?

Se estima que el concierto de Emjay inicie a las 8:30 p.m.; hasta el momento no han revelado si algún artista invitado abrirá el concierto.

El concierto de Emjay podría durar más de 2 horas, por lo que terminaría a las 11:00 p.m.

Emjay, cantante (Instagram/@emjay)

Emjay tendrá un repertorio amplio con sus éxitos, así como melodías de su nuevo álbum “Pop Pesado”, el cual fue lanzado en septiembre de 2026:

Bby Adiós

Loba

Vampira

Inmortal

Pop Pesado

X

Tragedia

No es sabor

Mentiras

Mala Fama

Cruel

Karma

Outro

Así puedes llegar a Pabellón Oeste para el concierto de Emjay

Emjay dará un esperado concierto en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, el cual se ubica en Añil número 467, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

La estación de Metro más cercano a Pabellón Oeste en el Palacio de los Deportes es Velódromo: