Emjay tendrá un concierto en el Pabellón Oeste este 5 de noviembre; a continuación te mostramos el setlist y telonero.

La cantante mexicana tendrá un concierto en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes:

Fecha: jueves 5 de noviembre

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: 2 horas

Telonero: Sin información

Emjay en el Pabellón Oeste: setlist del concierto

La gira “Pop Pesado Tour 2026” de Emjay llega al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes este jueves 5 de noviembre.

Emjay se destaca por combinar el pop y el rock en sus canciones; su setlist tendrá canciones de su nuevo álbum “Pop Pesado”:

Xtraparticular

Te vas alejando

Moreno fantasy

Donde tú

Arma mortal

Obsesión

Despiértame-despiértame

Atemporal

Lobo

No me olvido

Como cuesta mentir

Ángel

Tirada en el club

Parasocial

Las 3

Bellaka

Braichem

No me veas así

Allison

Lento

Drama doll

La jefa triple 4

Mis mejores poses

No me veas así

Legacy

Leyanda

Boss

Amateur

Flash y pose

Sex symbol

Emjay, cantante (Instagram/@emjayy444)

¿Aún hay boletos para el concierto de Emjay?

La venta de boletos para el concierto de Emjay en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes está disponible en Ticketmaster.

Solo hay entrada geniales y tiene un costo de 917 pesos, más cargos de servicio.

El Pabellón Oeste se ubica en Añil, número 467 en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco; la estación de Metro más cercana es Velódromo.