Emjay tendrá un concierto en el Pabellón Oeste este 5 de noviembre; a continuación te mostramos el setlist y telonero.
La cantante mexicana tendrá un concierto en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes:
- Fecha: jueves 5 de noviembre
- Inicio del concierto: 8:30 p.m.
- Duración del concierto: 2 horas
- Telonero: Sin información
Emjay en el Pabellón Oeste: setlist del concierto
La gira “Pop Pesado Tour 2026” de Emjay llega al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes este jueves 5 de noviembre.
Emjay se destaca por combinar el pop y el rock en sus canciones; su setlist tendrá canciones de su nuevo álbum “Pop Pesado”:
- Xtraparticular
- Te vas alejando
- Moreno fantasy
- Donde tú
- Arma mortal
- Obsesión
- Despiértame-despiértame
- Atemporal
- Lobo
- No me olvido
- Como cuesta mentir
- Ángel
- Tirada en el club
- Parasocial
- Las 3
- Bellaka
- Braichem
- No me veas así
- Allison
- Lento
- Drama doll
- La jefa triple 4
- Mis mejores poses
- No me veas así
- Legacy
- Leyanda
- Boss
- Amateur
- Flash y pose
- Sex symbol
¿Aún hay boletos para el concierto de Emjay?
La venta de boletos para el concierto de Emjay en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes está disponible en Ticketmaster.
Solo hay entrada geniales y tiene un costo de 917 pesos, más cargos de servicio.
El Pabellón Oeste se ubica en Añil, número 467 en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco; la estación de Metro más cercana es Velódromo.