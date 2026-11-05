Prepárate para el concierto de Peces Raros en el Auditorio BB. Acá setlist y telonero para el jueves 5 de noviembre.
El dúo argentino Peces Raros, conformado por Lucio Consolo y Marco Vieram, traerá su rock electrónico a la Ciudad de México con un show en vivo imperdible.
Setlist del concierto de Peces Raros en el Auditorio BB
Este sería el setlist del concierto de Peces Raros en el Auditorio BB para este 5 de noviembre:
- Parte del Juego
- Circular
- Sombras en la Pared
- No van Parar
- Cicuta
- Óxido
- A Donde Quieras
- El Edén
- Belladona
- Mañana
- Ultraliviano
- Clericó
- Nada para Siempre
- Parte de un mal Sueño
- Barrio Adentro
- Nenúfares Perfectos
- Cerca
- Nena Mira
- Fabulaciones
- Reliquia
- Misceláneas
- Algo en Vos
- Desaparecer
- Frecuencias
- Artificial
- Kamikaze
- Girando en Falso
El repertorio de la banda Peces Raros contará con sus mejores éxitos, desde temas clásicos hasta los más recientes.
Hits nuevos del EP Desconfiguración Vol. 4 y la canción Circular sonarán en vivo.
Telonero para el concierto de Peces Raros en el Auditorio BB
Hasta el momento, no se ha revelado telonero para el concierto de los Peces Raros.
El dúo argentino será el protagonista de su propio show, el cual comenzará de forma directa.
Por ello, se recomienda llegar con anticipación al Auditorio BB para no perderse ni un minuto de la presentación en vivo.