Prepárate para el concierto de Peces Raros en el Auditorio BB. Acá setlist y telonero para el jueves 5 de noviembre.

El dúo argentino Peces Raros, conformado por Lucio Consolo y Marco Vieram, traerá su rock electrónico a la Ciudad de México con un show en vivo imperdible.

Setlist del concierto de Peces Raros en el Auditorio BB

Este sería el setlist del concierto de Peces Raros en el Auditorio BB para este 5 de noviembre:

Parte del Juego

Circular

Sombras en la Pared

No van Parar

Cicuta

Óxido

A Donde Quieras

El Edén

Belladona

Mañana

Ultraliviano

Clericó

Nada para Siempre

Parte de un mal Sueño

Barrio Adentro

Nenúfares Perfectos

Cerca

Nena Mira

Fabulaciones

Reliquia

Misceláneas

Algo en Vos

Desaparecer

Frecuencias

Artificial

Kamikaze

Girando en Falso

Peces Raros (Peces Raros / Facebook)

El repertorio de la banda Peces Raros contará con sus mejores éxitos, desde temas clásicos hasta los más recientes.

Hits nuevos del EP Desconfiguración Vol. 4 y la canción Circular sonarán en vivo.

Telonero para el concierto de Peces Raros en el Auditorio BB

Hasta el momento, no se ha revelado telonero para el concierto de los Peces Raros.

El dúo argentino será el protagonista de su propio show, el cual comenzará de forma directa.

Por ello, se recomienda llegar con anticipación al Auditorio BB para no perderse ni un minuto de la presentación en vivo.