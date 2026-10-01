El Auditorio Nacional de la CDMX recibe este jueves 1 de octubre la música en concierto de la banda rusa de post punk, Motorama.

Así que alístate con el horario y hora en la que termina el concierto de Motorama en el Auditorio Nacional y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima dos horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Motorama en Auditorio Nacional ( Motorama )

History de Motorama en el Auditorio Nacional hoy 1 de octubre

Motorama presenta su gira de conciertos History en el Auditorio Nacional hoy 1 de octubre, que celebra 20 años de carrera.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Motorama en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.