Está todo listo para el concierto de Tove Lo en Pepsi Center. Te compartimos setlist y telonero del jueves 1 de octubre.
La cantante sueca Ebba Tove Elsa Nilsson, mejor conocida como Tove Lo, regresa a la CDMX con su gira ESTRUS TOUR 2026.
Setlist del concierto de Tove Lo en Pepsi Center
Este sería el setlist de Tove Lo en el Pepsi Center de CDMX, para hoy jueves 1 de octubre:
- A lot of feelings, no solutions
- Roomie
- I’m the cake
- Cool Girl
- My Gun
- Are U gonna tell her?
- Des fleurs (Tove Lo & Stromae)
- Moments
- If I could I would
- Die for my art with a lonely heart
- Grapefruit
- Idiot
- DNH
- Talking Body
- Disco tits
- Bitches
- Lady Wood
- 2 Die 4
- Source of life
- No One Dies From Love
- Are we on a break
- F.A.M.T
- Habits (Stay High)
- The bad one
- HEAT
- I’m your girl right?
Telonero para el concierto de Tove Lo en Pepsi Center
El concierto de Tove Lo en Pepsi Center del 1 de octubre tendrá de artista invitada a Grace Kathleen Elizabeth Shaw, mejor conocida como Mallrat.
A lo largo de su carrera, Mallrat ha lanzado tres EP con los que ha comenzado a consolidarse dentro de la escena musical.
Ella será la encargada de presentarse previo a que Tove Lo se suba al escenario.