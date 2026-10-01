Jessica Simpson se presentará en concierto en La Maraka este 1 de octubre; este sería su setlist y telonero.

Tras más de dos décadas en regresar a la CDMX, Jessica Simpson dará un concierto en:

Lugar: La Maraka, ubicado en Mitlán 410 en la colonia Narvarte Poniente

Apertura de puertas: 8:00 p.m.

Inicio del concierto: 9:30 p.m.

Telonero: Sin artista invitado

Duración del concierto: 2 horas

Termina: 11:20 aproximadamente

Setlist del concierto de Jessica Simpson en La Maraka

A un año del lanzamiento de Nashville Canyon Parte 2, Jessica Simpson regresa a México con un concierto que podría tener el siguiente setlist:

Your Apology

I wanna love your forever

Hopeless Romance

I think I’m in love with you

Take my breath away

Savage

A public affair

Fade

These boots are made for walking

Rachoning

Irresistible

Angels

I thing I’m in love with you

With you

My mosaic

A little bit

Jessica Simpson se presentará en La Maraka (Instagram/@jessicasimpson)

¿Aún hay boletos para el concierto de Jessica Simpson en La Maraka?

La Maraka aún tiene boletos disponibles para el concierto de Jessica Simpson. Estos son los precios:

Oro: 6,240 pesos

General: 2,080 pesos

VIP: 2,600 pesos

El paquete meet & greet incluye una convivencia con Jessica Simpson y acceso anticipado al recinto, así como una foto con la cantante y recibirás artpiculos de colección.

El estacionamiento en La Maraka tiene un costo de 150 pesos y la estación de Metro más cercana al lugar es Eugenia de la Línea 3.