Jessica Simpson se presentará en concierto en La Maraka este 1 de octubre; este sería su setlist y telonero.

Tras más de dos décadas en regresar a la CDMX, Jessica Simpson dará un concierto en:

  • Lugar: La Maraka, ubicado en Mitlán 410 en la colonia Narvarte Poniente
  • Apertura de puertas: 8:00 p.m.
  • Inicio del concierto: 9:30 p.m.
  • Telonero: Sin artista invitado
  • Duración del concierto: 2 horas
  • Termina: 11:20 aproximadamente

Setlist del concierto de Jessica Simpson en La Maraka

A un año del lanzamiento de Nashville Canyon Parte 2, Jessica Simpson regresa a México con un concierto que podría tener el siguiente setlist:

  • Your Apology
  • I wanna love your forever
  • Hopeless Romance
  • I think I’m in love with you
  • Take my breath away
  • Savage
  • A public affair
  • Fade
  • These boots are made for walking
  • Rachoning
  • Irresistible
  • Angels
  • I thing I’m in love with you
  • With you
  • My mosaic
  • A little bit
Jessica Simpson se presentará en La Maraka
Jessica Simpson se presentará en La Maraka (Instagram/@jessicasimpson)

¿Aún hay boletos para el concierto de Jessica Simpson en La Maraka?

La Maraka aún tiene boletos disponibles para el concierto de Jessica Simpson. Estos son los precios:

  • Oro: 6,240 pesos
  • General: 2,080 pesos
  • VIP: 2,600 pesos

El paquete meet & greet incluye una convivencia con Jessica Simpson y acceso anticipado al recinto, así como una foto con la cantante y recibirás artpiculos de colección.

El estacionamiento en La Maraka tiene un costo de 150 pesos y la estación de Metro más cercana al lugar es Eugenia de la Línea 3.

Jessica Simpson
Jessica Simpson (Instagram/@jessicasimpson)