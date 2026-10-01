Jessica Simpson se presentará en concierto en La Maraka este 1 de octubre; este sería su setlist y telonero.
Tras más de dos décadas en regresar a la CDMX, Jessica Simpson dará un concierto en:
- Lugar: La Maraka, ubicado en Mitlán 410 en la colonia Narvarte Poniente
- Apertura de puertas: 8:00 p.m.
- Inicio del concierto: 9:30 p.m.
- Telonero: Sin artista invitado
- Duración del concierto: 2 horas
- Termina: 11:20 aproximadamente
Setlist del concierto de Jessica Simpson en La Maraka
A un año del lanzamiento de Nashville Canyon Parte 2, Jessica Simpson regresa a México con un concierto que podría tener el siguiente setlist:
- Your Apology
- I wanna love your forever
- Hopeless Romance
- I think I’m in love with you
- Take my breath away
- Savage
- A public affair
- Fade
- These boots are made for walking
- Rachoning
- Irresistible
- Angels
- I thing I’m in love with you
- With you
- My mosaic
- A little bit
¿Aún hay boletos para el concierto de Jessica Simpson en La Maraka?
La Maraka aún tiene boletos disponibles para el concierto de Jessica Simpson. Estos son los precios:
- Oro: 6,240 pesos
- General: 2,080 pesos
- VIP: 2,600 pesos
El paquete meet & greet incluye una convivencia con Jessica Simpson y acceso anticipado al recinto, así como una foto con la cantante y recibirás artpiculos de colección.
El estacionamiento en La Maraka tiene un costo de 150 pesos y la estación de Metro más cercana al lugar es Eugenia de la Línea 3.