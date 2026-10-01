El cantante español Carlos Sadness está de regreso a México con tres fechas sold out del 1 al 3 de octubre en concierto para el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos, presta atención que te damos todos los detalles del setlist y telonero para los concierto de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Setlist de canciones: Alrededor de 15 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de Carlos Sadness en Lunario del Auditorio Nacional
Concierto de Carlos Sadness en Lunario del Auditorio Nacional ( Carlos Sadness)

Posible setlist para los conciertos de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional

Carlos Sadness celebra su 10° aniversario de su primera visita a México con conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional del 1 al 3 de octubre.

Conciertos de Carlos Sadness de los cuales se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes:

  1. Big Bang
  2. Hale Bopp
  3. Chocolate y nata
  4. Todo estaba bien
  5. Isla Morenita
  6. Ahorita
  7. Personita buena
  8. Arenal Sound
  9. Física moderna
  10. El ruido de las estrellas
  11. Amor papaya
  12. Verano lento
  13. Aloha
  14. Te quiero un poco
  15. Qué electricidad