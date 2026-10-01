El cantante español Carlos Sadness está de regreso a México con tres fechas sold out del 1 al 3 de octubre en concierto para el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos, presta atención que te damos todos los detalles del setlist y telonero para los concierto de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Alrededor de 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Carlos Sadness en Lunario del Auditorio Nacional ( Carlos Sadness)

Posible setlist para los conciertos de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional

Carlos Sadness celebra su 10° aniversario de su primera visita a México con conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional del 1 al 3 de octubre.

Conciertos de Carlos Sadness de los cuales se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes: