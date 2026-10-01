La banda de post punk Motorama está de regreso a México en concierto este 1 de octubre, para su primer Auditorio Nacional en la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar que ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Motorama en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima dos horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Motorama en Auditorio Nacional ( Motorama )

Posible setlist de canciones para el concierto de Motorama en el Auditorio Nacional del 1 de octubre

Motorama se presenta en el Auditorio Nacional con un concierto único el 1 de octubre, como parte de su gira History que celebra 20 años de carrera musical.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sea un recorrido con los más grandes éxitos de Motorama en el Auditorio Nacional, los cuales serían: