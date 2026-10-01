Te contamos a qué hora termina Tove Lo en Pepsi Center WTC. Acá el horario del 1 de octubre para su concierto.

La Ciudad de México recibe a la cantante Tove Lo con su gira Estrus Tour 2026.

Horario del concierto de Tove Lo en Pepsi Center

Así quedó el horario para Tove Lo en Pepsi Center este jueves 1 de octubre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Telonero: 8:00 de la noche aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Tove Lo (Ocesa)

En su regreso a CDMX, la cantante sueca Tove Lo promocionará su más reciente álbum de estudio, Estrus.

El cual marca una etapa de madurez musical en su carrera musical, por lo que muchos fans están a la expectativa de su show en vivo.

La artista invitada que acompañara a Tove Lo en el Pepsi Center será Grace Kathleen Elizabeth Shaw, mejor conocida como Mallrat.

Ruta para llegar al Pepsi Center WTC

Si viajas en transporte público, tu mejor opción para llegar al Pepsi Center es bajarte en la estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur hasta encontrar el recinto.

La dirección del Pepsi Center es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.