Del 1 al 3 de octubre es el esperado regreso del cantante español Carlos Sadness con conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Conciertos que ya son sold out, así que toma nota que a continuación todo sobre horarios de los show de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Alrededor de 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Carlos Sadness en Lunario del Auditorio Nacional ( Carlos Sadness)

Carlos Sadness celebra su 10° aniversario de su primera visita a México en el Lunario del Auditorio Nacional

El español Carlos Sadness prepara una gran celebración para su 10° aniversario de su primera visita a México en el Lunario del Auditorio Nacional con tres conciertos que prometen ser inolvidables.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe de los conciertos de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.