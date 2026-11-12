Este 12 de noviembre se llevará a cabo el concierto de María León en el Teatro Metropólitan, por lo que los fans preguntan a qué hora terminará.

Si tú vas al show en CDMX, aquí te daremos todos los detalles del horario, incluyendo a qué hora termina.

¿A qué hora termina María León en el Teatro Metropólitan?

El concierto de María León en el Teatro Metropólitan empezará a las 8:30 p.m. y tendrá una duración de dos horas, así que terminará alrededor de las 10:30 p.m.

Hay que recordar que el show tendrá de telonera a Mar Lara, lo cual podría hacer que el inicio del acto principal se retrase un poco.

María León, cantante. (Agencia México)

Suele pasar en estos eventos que deban hacerse ajustes al sonido y equipo previo a la salida del artista principal, lo cual lleva algo de tiempo.

Sin olvidar que a veces los artistas principales esperan unos minutos para iniciar su show, esto con el fin de que el recinto alcance la mayor audiencia posible.

En caso de que esto suceda, el concierto podría terminar alrededor de las 11:00 p.m., por lo que recomendamos tomar precauciones.

Concierto de María León en el Teatro Metropólitan tendrá sorpresas que podrían alargar su duración

En el concierto de María León en el Teatro Metropólitan habrá sorpresas que podrían alterar la duración.

En este caso nos referimos a Cristina León, quien será parte del concierto de María León.

Se desconoce cómo será la participación de la hermana de María León, si tendrá su segmento en solitario, será solo acompañante o también telonera.

De su rol en el concierto también dependerá si este toma más tiempo en su desarrollo, o se mantiene de manera fluida como suelen ser las presentaciones de la cantante en general.