Te contamos a qué hora termina Elefante en el Auditorio Nacional para su concierto del jueves 12 de noviembre.

La CDMX recibe a la banda Elefante que celebra sus 30 años de trayectoria con una presentación imperdible.

Horario del concierto de Elefante en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para Elefante en el Auditorio Nacional este 12 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Elefante, banda (Elefante / Facebook)

Durante su concierto, Elefante interpretará sus mejores éxitos ante sus fans.

Temas como Mentirosa, Sabor a chocolate, El abandonao y Así es la vida sonarán en el escenario para hacer una velada inolvidable.

Con tres décadas de carrera artística, Elefante se ha consolidado como una de las bandas más icónicas del rock pop en México.

Por ello, se espera un show legendario lleno de romanticismo y mucha música.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

En transporte público, la mejor opción para llegar al Auditorio Nacional es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.