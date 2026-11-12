El concierto de María León en el Teatro Metropólitan se llevará a cabo este 12 de noviembre, dentro de los eventos que están cerrando este 2026.

Si te interesa ir al show, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el setlist y telonero.

Setlist del concierto de María León en el Teatro Metropólitan

Como suele suceder, el setlist del concierto de María León en el Teatro Metropólitan no está del todo definido, aunque se espera que toque sus covers más famosos.

Este es el posible repertorio del show musical:

Inquebrantable

Pecados solitarios

Hoy no me puedo levantar

Amor Ilegal

Cruda

Sola

Nadie nos ve

Así es amar

Locos

El eco de tu voz

Techno cumbia

Mudanza de hormiga

El tiempo de ti

Mariachi

Se te salió mi nombre

Inolvidable

Que bello

Perro amor

Pedir permiso

Piérdeme el respeto

María León (María León 'X' @Sargentoleon)

Hay que señalar que María León suele cambiar los temas entre conciertos, por lo que puede que haya algunas omisiones o nuevas canciones en su show del día 12 de noviembre.

Telonero del concierto de María León en el Teatro Metropólitan

La telonera del concierto de María León en el Teatro Metropólitan será Mar Lara, la cual fue anunciada por la misma cantante a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el concierto tendrá una segunda invitada, aunque en este caso no sería telonera sino una segunda voz del espectáculo principal.

Se trata de Cristina León, la hermana de María León, quien estaría compartiendo el escenario al mismo tiempo.

Aunque de momento no se sabe en qué canciones estarían participando juntas las hermanas León, se espera que sea un espectáculo emotivo debido a lo que implica.

Asimismo, no se descarta que Cristina León tenga alguno que otro tema en solitario durante la velada del 12 de noviembre.