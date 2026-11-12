Ya está todo listo para el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional. Acá el setlist y telonero para el jueves 12 de noviembre.
La banda Elefante celebrará sus 30 años de trayectoria con un show en vivo en la Ciudad de México.
Setlist del concierto de Elefante en el Auditorio Nacional
Elefante presentará este setlist durante su concierto en el Auditorio Nacional este 12 de noviembre:
- Que noche la de anoche
- Ven
- La condena
- Y tú no estás
- Lo que andábamos buscando
- La historia sin fin
- Amores prohibidos
- Contigo
- La que se fue
- El color de tus ojos
- Si tú quieres
- El abandonao
- Viva la vida
- De la noche a la mañana
- Durmiendo con la luna
- Ángel
- Así es la vida
- Mentirosa
- Sabor a chocolate
El repertorio que tocará Elefante en su concierto será un recorrido por sus mejores éxitos, aquellos que le dieron reconocimiento dentro de la escena musical en México.
Telonero para el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional
Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Elefante. El show en vivo en el Auditorio Nacional comenzará de forma directa.
A lo largo de la velada, la banda habrá vibrar el escenario con sus canciones.