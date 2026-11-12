Ya está todo listo para el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional. Acá el setlist y telonero para el jueves 12 de noviembre.

La banda Elefante celebrará sus 30 años de trayectoria con un show en vivo en la Ciudad de México.

Setlist del concierto de Elefante en el Auditorio Nacional

Elefante presentará este setlist durante su concierto en el Auditorio Nacional este 12 de noviembre:

Que noche la de anoche

Ven

La condena

Y tú no estás

Lo que andábamos buscando

La historia sin fin

Amores prohibidos

Contigo

La que se fue

El color de tus ojos

Si tú quieres

El abandonao

Viva la vida

De la noche a la mañana

Durmiendo con la luna

Ángel

Así es la vida

Mentirosa

Sabor a chocolate

Elefante, banda (Elefante / Facebook)

El repertorio que tocará Elefante en su concierto será un recorrido por sus mejores éxitos, aquellos que le dieron reconocimiento dentro de la escena musical en México.

Telonero para el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Elefante. El show en vivo en el Auditorio Nacional comenzará de forma directa.

A lo largo de la velada, la banda habrá vibrar el escenario con sus canciones.