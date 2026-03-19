El Palenque Texcoco tendrá hoy 19 de marzo el esperado concierto en conjunto de Gabito Ballesteros y El Bogueto.

Así que a los fans ya les tenemos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogueto en el Palenque Texcoco:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11 de la noche

Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco (Especial )

Gabito Ballesteros y El Bogueto junto en Palenque Texcoco

Juntos para el Palenque Texcoco se presentan hoy 19 de marzo en concierto Gabito Ballesteros y El Bogueto, show que promete ser único.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Gabito Ballesteros en el Palenque Texcoco hoy 19 de marzo.