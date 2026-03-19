Te damos todos los detalles del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional. Acá el setlist, horario y telonero para el 19 de marzo.
El icónico cantante Miguel Mateos, de 72 años, ofrecerá un concierto en la CDMX para todos los nostálgicos que aman el rock.
Setlist de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional
De acuerdo con sus recientes presentaciones, el setlist del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional para el 18 de marzo sería este:
- Tirá para arriba
- Mi sombra en la pared
- Va por vos, para vos
- Bar Imperio
- Perdiendo el control
- The Power of Love
- Llámame, si me necesitas
- Si tuviéramos alas
- Y, sin pensar
- Un mundo feliz
- Donde arde la ciudad
- Solos en América
- Libre vivir
- Everybody Wants to Rule the World
- Es tan fácil romper un corazón
- Solo una noche más
- Un poco de satisfacción
- Extra, extra
- Malos pensamientos
- Lola
- Hagamos el amor
- Atado a un sentimiento
- Obsesión
- Cuando seas grande
Horario del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional
El concierto de Miguel Mateos del 18 de marzo en el Auditorio Nacional tendrá el siguiente horario:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional
No hay telonero confirmado para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional.
Con su concierto en CDMX, Miguel Mateos celebra los 40 años del lanzamiento de “Solos en América” su sexto álbum de estudio que apareció en 1986.
Por ello, se espera que Miguel Mateos interprete sus mejores éxitos.