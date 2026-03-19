Te damos todos los detalles del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional. Acá el setlist, horario y telonero para el 19 de marzo.

El icónico cantante Miguel Mateos, de 72 años, ofrecerá un concierto en la CDMX para todos los nostálgicos que aman el rock.

Setlist de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

De acuerdo con sus recientes presentaciones, el setlist del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional para el 18 de marzo sería este:

  1. Tirá para arriba
  2. Mi sombra en la pared
  3. Va por vos, para vos
  4. Bar Imperio
  5. Perdiendo el control
  6. The Power of Love
  7. Llámame, si me necesitas
  8. Si tuviéramos alas
  9. Y, sin pensar
  10. Un mundo feliz
  11. Donde arde la ciudad
  12. Solos en América
  13. Libre vivir
  14. Everybody Wants to Rule the World
  15. Es tan fácil romper un corazón
  16. Solo una noche más
  17. Un poco de satisfacción
  18. Extra, extra
  19. Malos pensamientos
  20. Lola
  21. Hagamos el amor
  22. Atado a un sentimiento
  23. Obsesión
  24. Cuando seas grande
Miguel Mateos
Miguel Mateos (Miguel Mateos / Facebook)

Horario del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

El concierto de Miguel Mateos del 18 de marzo en el Auditorio Nacional tendrá el siguiente horario:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
  • Inicio de concierto: 8:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche
Miguel Mateos
Miguel Mateos (Miguel Mateos / Facebook)

Telonero del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional.

Con su concierto en CDMX, Miguel Mateos celebra los 40 años del lanzamiento de “Solos en América” su sexto álbum de estudio que apareció en 1986.

Por ello, se espera que Miguel Mateos interprete sus mejores éxitos.

Miguel Mateos
Miguel Mateos (X | @miguelmateosok)