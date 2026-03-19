Te damos todos los detalles del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional. Acá el setlist, horario y telonero para el 19 de marzo.

El icónico cantante Miguel Mateos, de 72 años, ofrecerá un concierto en la CDMX para todos los nostálgicos que aman el rock.

Setlist de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

De acuerdo con sus recientes presentaciones, el setlist del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional para el 18 de marzo sería este:

Tirá para arriba Mi sombra en la pared Va por vos, para vos Bar Imperio Perdiendo el control The Power of Love Llámame, si me necesitas Si tuviéramos alas Y, sin pensar Un mundo feliz Donde arde la ciudad Solos en América Libre vivir Everybody Wants to Rule the World Es tan fácil romper un corazón Solo una noche más Un poco de satisfacción Extra, extra Malos pensamientos Lola Hagamos el amor Atado a un sentimiento Obsesión Cuando seas grande

Miguel Mateos (Miguel Mateos / Facebook)

Horario del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

El concierto de Miguel Mateos del 18 de marzo en el Auditorio Nacional tendrá el siguiente horario:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Miguel Mateos (Miguel Mateos / Facebook)

Telonero del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional.

Con su concierto en CDMX, Miguel Mateos celebra los 40 años del lanzamiento de “Solos en América” su sexto álbum de estudio que apareció en 1986.

Por ello, se espera que Miguel Mateos interprete sus mejores éxitos.