Te contamos a qué hora termina el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional para hoy 19 de marzo.

Miguel Mateos, de 72 años, celebrará el 40 aniversario de su álbum “Solos en América” con un concierto en la CDMX.

Horario del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional para el 19 de marzo, es este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10: 30 de la noche aproximadamente

Miguel Mateos (Miguel Mateos / Facebook)

Con una trayectoria musical que abarca varias décadas, Miguel Mateos se consolidó como un referente del rock argentino y latinoamericano.

Por tal razón, se espera que Miguel Mateos interprete ante todos sus fans sus mejores temas como:

Cuando seas grande

Es tan fácil romper un corazón

Llámame, si me necesitas

Dichas canciones de Miguel Mateos se convirtieron en himnos para toda una generación.

Miguel Mateos (Miguel Mateos / Facebook)

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Aquí te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y disfrutar del concierto de Miguel Mateos.

Actualmente, la estación de metro Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.

Por tal motivo, las opciones para llegar al recinto son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.