Kenia Os estrenará su disco “K de Karma” con concierto en el Palacio de los Deportes hoy 19 de marzo de 2026, que oficialmente es nombrado como un listening party por el lanzamiento.

Así que aquí te compartimos los detalles del concierto de Kenia Os en Palacio de los Deportes como setlist de canciones y horario para el 19 de marzo:

Apertura de puertas: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 pm

Setlist de canciones: 14 temas + el disco “K de Karma”

Posible setlist del concierto de Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Hoy 19 de marzo de 2026 Kenia Os tendrá concierto en el Palacio de los Deportes con un probable setlist que enseguida te compartimos:

Bonita Llévatelo Mentiroso Good Boy Shillin´ Botellita Joder Flores Jackpot Tercer Noche Es Así Año Sabático La Invitación Tommy & Pamela

Kenia Os, cantante. (@KeniaOs)

Asimismo, el concierto incluirá el lanzamiento de “K de Karma” que es conformado por estas 14 canciones, que se espera se incluyan en el setlist: