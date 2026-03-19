Gabito Ballesteros y El Bogeto se unen para un concierto que promete hoy 19 de marzo en el Palenque Texcoco.

Por lo que ya les tenemos, los detalles de setlist y horario para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11 de la noche

Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco (Especial )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en el Palenque Texcoco del 19 de marzo

La mejor de la música urbana se une con Gabito Ballesteros y El Bogeto para un concierto único en el Palenque Texcoco hoy 19 de marzo.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en el Palenque Texcoco sean los siguientes: