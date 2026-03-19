Gabito Ballesteros y El Bogeto se unen para un concierto que promete hoy 19 de marzo en el Palenque Texcoco.

Por lo que ya les tenemos, los detalles de setlist y horario para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11 de la noche
Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco
Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco (Especial )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en el Palenque Texcoco del 19 de marzo

La mejor de la música urbana se une con Gabito Ballesteros y El Bogeto para un concierto único en el Palenque Texcoco hoy 19 de marzo.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en el Palenque Texcoco sean los siguientes:

  1. BELIKON — Gabito Ballesteros
  2. Otro Lokeron — Gabito Ballesteros
  3. G Low Kitty — El Bogueto
  4. Neta — Gabito Ballesteros
  5. Tumbado Bélico — El Bogueto
  6. El Boss — Gabito Ballesteros
  7. Cleopatra — Gabito Ballesteros
  8. Reggaetón Champagne — El Bogueto
  9. Sin Yolanda — Gabito Ballesteros
  10. 7 Días — Gabito Ballesteros
  11. Ando En Lo Malo — Gabito Ballesteros
  12. Perreo Loco — El Bogueto
  13. A Puro Dolor — Gabito Ballesteros
  14. Dosis de Amor — Gabito Ballesteros
  15. Piripituchy — El Bogueto
  16. Lucky Charms — Gabito Ballesteros
  17. Wiscachos — Gabito Ballesteros
  18. Tu Papi — El Bogueto
  19. El Tsurito — Gabito Ballesteros
  20. Fancys — Gabito Ballesteros
  21. Disneylandia — Gabito Ballesteros
  22. Vaquero — El Bogueto
  23. Presidente — Gabito Ballesteros
  24. Lou Lou — Gabito Ballesteros
  25. La Troka — Gabito Ballesteros