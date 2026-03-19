Gabito Ballesteros y El Bogeto se unen para un concierto que promete hoy 19 de marzo en el Palenque Texcoco.
Por lo que ya les tenemos, los detalles de setlist y horario para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en Palenque Texcoco:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en el Palenque Texcoco del 19 de marzo
La mejor de la música urbana se une con Gabito Ballesteros y El Bogeto para un concierto único en el Palenque Texcoco hoy 19 de marzo.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gabito Ballesteros y El Bogeto en el Palenque Texcoco sean los siguientes:
- BELIKON — Gabito Ballesteros
- Otro Lokeron — Gabito Ballesteros
- G Low Kitty — El Bogueto
- Neta — Gabito Ballesteros
- Tumbado Bélico — El Bogueto
- El Boss — Gabito Ballesteros
- Cleopatra — Gabito Ballesteros
- Reggaetón Champagne — El Bogueto
- Sin Yolanda — Gabito Ballesteros
- 7 Días — Gabito Ballesteros
- Ando En Lo Malo — Gabito Ballesteros
- Perreo Loco — El Bogueto
- A Puro Dolor — Gabito Ballesteros
- Dosis de Amor — Gabito Ballesteros
- Piripituchy — El Bogueto
- Lucky Charms — Gabito Ballesteros
- Wiscachos — Gabito Ballesteros
- Tu Papi — El Bogueto
- El Tsurito — Gabito Ballesteros
- Fancys — Gabito Ballesteros
- Disneylandia — Gabito Ballesteros
- Vaquero — El Bogueto
- Presidente — Gabito Ballesteros
- Lou Lou — Gabito Ballesteros
- La Troka — Gabito Ballesteros