Kenia Os tendrá concierto en el Palacio de los Deportes, por lo que es importante que sepas todos los horarios para hoy 19 de marzo de 2026 y así estés totalmente preparada.

Así que aquí te compartimos todos los detalles sobre los horarios del concierto de Kenia Os en el Palacio de los Deportes por el lanzamiento de “K de Karma”:

Apertura de puertas: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 pm

Setlist de canciones: 29 canciones aproximadamente

Duración: 2 horas de música aproximadamente

Hora en la que termina el concierto: 10:00 pm aproximadamente

Kenia Os estrena “K de Karma” con listening party en Palacio de los Deportes

La cantante Kenia Os de 26 años de edad, decidió hacer un lanzamiento especial para su cuarto disco llamado “K de Karma” y se trata de un listening party o bien, concierto, en el Palacio de los Deportes hoy 19 de marzo de 2026.

El que los fans conozcan al instante el nuevo disco y Kenia Os pueda conocer sus reacciones, es la forma en que decidió hacer este estreno.

"K de Karma", disco de Kenia Os. (@KeniaOs)

Sin embargo “K de Karma” en CD ya puede ser pedido por los fans de Kenia Os, aunque solo es el presave, pues nadie podrá escucharlo antes del 19 de marzo.

Por otra parte, si algo es certero es que hay tres canciones que serán las más coreadas por fans de Kenia Os del disco “K de Karma”, pues estas se estrenaron con antelación. Tratándose de: