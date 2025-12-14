El Tianguis de Bandas 2025 tendrá lugar este domingo 14 de diciembre en Sangriento con todo bazar de merch de bandas locales, así como se tendrá showcase y firma de autógrafos.

Con ello, los detalles de horario y hasta la hora en la que termina Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento es el siguiente:

Hora: 11:00 de la mañana Telonero: Sin acto previo Setlist: Indistinto, dependerá de cada showcase Hora en la que termina: 6:00 de la tarde Bandas con venta de merch:

17/89

Accidents

Allison

Amigo Merch

Andie Gago

Andrés Obregón

Aurum

Austin Tv

Barney Gombo

Bingo

Blackbear

Blnko

Brainfact

Bratty

Brujitas Artesanales

Caloncho

Chingadazo De Kung Fu

Chingue Su Madre Media

Cuarteto De Nos

De Nalgas

Dealers Brothers

División Minúscula

El Dee

Enjambre

Fer Carnal

Fettmerch

Gula

Indigo Merch

Javier Blake

Joliette

Karol Distortion

Lack Of Remorse

La La Love You

Leoguzpe

Leyendas Legendarias

Liz Ceron

Lng Sht

Los Viejos

Malcriada

Marco Mares

May Sunday

Molotov

Nadiescucha

Nakama

Niñas Bien

Odisseo

Osa/Errebé

Panch Acosta

Pedro Y El Lobo

Perro Flecha

Pimienta Dinamita

Pizza Del Perro Negro

Pizzatánicos

Proof069k

Rebel Cats

Renee

Resorte

Rey Camisetas7n

San Venus

Saturnino

Say Ocean

Siddhartha

Silverio

Taller Para Niños

The Supuestos

The Real Antonios

Thermo

Tibios

Toga Música

Torreblanca

Tus Acuarelas Favoritas

Wiplash

Tianguis de Bandas 2025 (Bazar De Bandas Oficial)

¿Dónde es el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento?

El Tianguis de Bandas 2025 con lo mejor de venta y show de bandas locales tiene como sede el Foro Sangriento.

La ubicación de Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento es calle de Primavera número 106, en la colonia Ángel Zimbrón de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.