El Tianguis de Bandas 2025 tendrá lugar este domingo 14 de diciembre en Sangriento con todo bazar de merch de bandas locales, así como se tendrá showcase y firma de autógrafos.
Con ello, los detalles de horario y hasta la hora en la que termina Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento es el siguiente:
- Hora: 11:00 de la mañana
- Telonero: Sin acto previo
- Setlist: Indistinto, dependerá de cada showcase
- Hora en la que termina: 6:00 de la tarde
- Bandas con venta de merch:
- 17/89
- Accidents
- Allison
- Amigo Merch
- Andie Gago
- Andrés Obregón
- Aurum
- Austin Tv
- Barney Gombo
- Bingo
- Blackbear
- Blnko
- Brainfact
- Bratty
- Brujitas Artesanales
- Caloncho
- Chingadazo De Kung Fu
- Chingue Su Madre Media
- Cuarteto De Nos
- De Nalgas
- Dealers Brothers
- División Minúscula
- El Dee
- Enjambre
- Fer Carnal
- Fettmerch
- Gula
- Indigo Merch
- Javier Blake
- Joliette
- Karol Distortion
- Lack Of Remorse
- La La Love You
- Leoguzpe
- Leyendas Legendarias
- Liz Ceron
- Lng Sht
- Los Viejos
- Malcriada
- Marco Mares
- May Sunday
- Molotov
- Nadiescucha
- Nakama
- Niñas Bien
- Odisseo
- Osa/Errebé
- Panch Acosta
- Pedro Y El Lobo
- Perro Flecha
- Pimienta Dinamita
- Pizza Del Perro Negro
- Pizzatánicos
- Proof069k
- Rebel Cats
- Renee
- Resorte
- Rey Camisetas7n
- San Venus
- Saturnino
- Say Ocean
- Siddhartha
- Silverio
- Taller Para Niños
- The Supuestos
- The Real Antonios
- Thermo
- Tibios
- Toga Música
- Torreblanca
- Tus Acuarelas Favoritas
- Wiplash
¿Dónde es el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento?
El Tianguis de Bandas 2025 con lo mejor de venta y show de bandas locales tiene como sede el Foro Sangriento.
La ubicación de Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento es calle de Primavera número 106, en la colonia Ángel Zimbrón de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Por transporte público, Tianguis de Bandas 2025 se ubica a solo unos paso de la estación Refinería de la Línea 7 del Metro.