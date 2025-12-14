Hoy 14 de diciembre es el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento, bazar en el que se venderá merch de bandas locales y donde también habrá showcase y firma de autógrafos.
Por lo que te traemos todos los detalles desde setlist, horario y telonero en el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento:
- Hora: 11:00 de la mañana
- Telonero: Sin acto previo
- Setlist: Indistinto, dependerá de cada showcase
- Bandas con venta de merch:
- 17/89
- Accidents
- Allison
- Amigo Merch
- Andie Gago
- Andrés Obregón
- Aurum
- Austin Tv
- Barney Gombo
- Bingo
- Blackbear
- Blnko
- Brainfact
- Bratty
- Brujitas Artesanales
- Caloncho
- Chingadazo De Kung Fu
- Chingue Su Madre Media
- Cuarteto De Nos
- De Nalgas
- Dealers Brothers
- División Minúscula
- El Dee
- Enjambre
- Fer Carnal
- Fettmerch
- Gula
- Indigo Merch
- Javier Blake
- Joliette
- Karol Distortion
- Lack Of Remorse
- La La Love You
- Leoguzpe
- Leyendas Legendarias
- Liz Ceron
- Lng Sht
- Los Viejos
- Malcriada
- Marco Mares
- May Sunday
- Molotov
- Nadiescucha
- Nakama
- Niñas Bien
- Odisseo
- Osa/Errebé
- Panch Acosta
- Pedro Y El Lobo
- Perro Flecha
- Pimienta Dinamita
- Pizza Del Perro Negro
- Pizzatánicos
- Proof069k
- Rebel Cats
- Renee
- Resorte
- Rey Camisetas7n
- San Venus
- Saturnino
- Say Ocean
- Siddhartha
- Silverio
- Taller Para Niños
- The Supuestos
- The Real Antonios
- Thermo
- Tibios
- Toga Música
- Torreblanca
- Tus Acuarelas Favoritas
- Wiplash
Horario de showcase en el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento
El Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento tendrá como horario para sus showcase las siguientes presentaciones en vivo:
- 11:20 am - Cosmo
- 12:00 pm - Nadiescucha
- 1:00 pm - 17/89
- 2:00 pm - Perroflecha
- 3:00 pm - Lack of Remorse
- 4:00 pm - Rebel Cats
Horario para firmas de autógrafos en el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento
La firma de autógrafos en el Tianguis de Bandas 2025 en Sangriento tendrán los siguientes horarios:
- 12:30 pm - De Nalgas
- 1:30 pm - Andrés Obregón
- 3:00 pm - Fer Carnal
- 4:30 p - BLNKO