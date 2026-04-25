Este 25 de abril se llevará a cabo el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center, y la pregunta es sobre el horario del mismo.

Si vas a ir al concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center, a continuación te daremos todos los detalles del horario en que empieza y termina.

Plastilina Mosh (_plastilinamosh_)

¿A qué hora termina el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center dará inicio a las 8:00 p.m. y durará dos horas, por lo que terminaría a las 10:00 p.m.

En total, se espera que el concierto de concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center tenga un total de 20 canciones en el setlist.

Por lo que hay una gran posibilidad de que se cumplan las dos horas exactas de la presentación; aunque al iniciar y terminar temprano, los fans no tendrán problemas de movilidad.

Plastilina Mosh (@plastilinamoshoficial / Instagram)

El concierto de concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center podría sufrir retrasos

Aunque se espera que el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center termine a las 10:00 p.m., existe la posibilidad de que haya algunos retrasos.

Si bien no habrá grupo abridor para el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center, en este tipo de presentaciones suelen surgir problemas de último minuto.

Además de que algunas bandas o artistas esperan algunos minutos después de la hora para que el público llegue a sus lugares o haya más afluencia en el recinto.

Así que es mejor que te mentalices a que posiblemente el concierto iniciará a las 8:30 p.m. y terminará a las 10:30 p.m., para que tomes tus precauciones en todo momento.