El post dance -punk de The Rapture llega hoy sábado 25 de abril en concierto al Pabellón del Palacio de los Deportes de la CDMX.
Prepárate para que no se te pasa nada del concierto de The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes, pues te traemos setlist, telonero y demás detalles:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:00 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
Posible setlist para The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes hoy 25 de abril
El regreso de The Rapture a México llega hoy 25 de abril con concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes traigan lo mejor de su música con:
- Confrontation
- Sister Saviour
- Heaven
- Echoes
- Blue Bird
- Open Up Your Heart
- The Chair That Squeaks
- Whoo! Alright - Yeah... Uh Huh
- Swingtown
- No Sex for Ben
- Sail Away
- Killing
- Pieces Of The People
- Get Myself into It
- How Deep Is Your Love?
- House of Jealous Lovers