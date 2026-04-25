El post dance -punk de The Rapture llega hoy sábado 25 de abril en concierto al Pabellón del Palacio de los Deportes de la CDMX.

Prepárate para que no se te pasa nada del concierto de The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes, pues te traemos setlist, telonero y demás detalles:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: Se estima 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

The Rapture regresa a México con show en Pabellón Oeste: fecha y boletos (Ocesa)

Posible setlist para The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes hoy 25 de abril

El regreso de The Rapture a México llega hoy 25 de abril con concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes traigan lo mejor de su música con: