Este 25 de abril se llevará a cabo el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center, una de las bandas de rock más importantes de México.

Si planeas ir al concierto de Plastilina Mosh en CDMX, aquí te daremos todos los detalles al respectos, incluido el horario y telonero.

Setlist del concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center

Aunque no hay un setlist definido para el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center, aquí te dejamos una posibilidad basado en sus anteriores presentaciones:

Afroman Aló Te lo juro por Madonna Oxidados Purrum, pum, pum Ilegal Enzo Monster Truck Cínicos Pecadores y Blasfemos Niño Bomba Human Disco Ball Baretta ’89 Ode to Mauricio Garces Naranjada MJLM Millionaire Peligroso Pop Pervert Pop Song Mr. P. Mosh Nalguita

Plastilina Mosh (@plastilinamoshoficial / Instagram)

Horario del concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center

El concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center está programado para empezar a las 8:00 p.m. del 25 de abril de 2026, de acuerdo con la información oficial de Ticketmaster.

Se espera que el show dure alrededor de 2 horas, por lo que se terminaría a las 10:00 p.m.

Sin embargo, en ocasiones los conciertos no cumplen cabalmente con el horario, por lo que podría retrasarse en empezar hasta media hora.

Recomendamos ir con la idea que podría empezar alrededor de las 8:30 p.m. y terminar a las 10:30 p.m.; que aún es un horario bastante manejable para los fans que tomarán transporte.

Plastilina Mosh (@plastilinamoshoficial / Instagram)

Telonero del concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center

De momento no se ha anunciado un telonero para el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center, así que es poco probable que se sume un acto más a la presentación.

Esto quiere decir que el concierto de Plastilina Mosh en el Pepsi Center irá directamente con la banda de rock desde el inicio.

Posiblemente no se recurrió a un telonero en esta ocasión debido a que se trata de la gira del 30 aniversario y quieren que el público les dé toda la atención.