Architects en el Velódromo Olímpico se presenta hoy sábado 25 de abril en concierto con lo mejor de su metalcore británico.

Prepara tu itinerario, pues a continuación todo sobre el horario y hora en la que termina el concierto del 25 de abril de Architects en el Velódromo Olímpico:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto

Telonero: Thrown

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

Concierto de Architects en Velódromo Olímpico (Architects)

Broken Mirror Tour 2026 de Architects llega al Velódromo Olímpico

Architects llega al Velódromo Olímpico de la CDMX con su nueva gira en concierto hoy sábado 25 de abril.

Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto de Architects en el Velódromo Olímpico.