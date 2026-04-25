Hoy sábado 25 de abril, la banda británica de metalcore, Architects se presenta en concierto en el Velódromo Olímpico de la CDMX.
Así que te tenemos los detalles de setlist, telonero y demás para que no te pierdas de nada en el concierto de Architects en el Velódromo Olímpico; esto es lo que debes saber:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto
- Telonero: Thrown
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:30 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche
Posible setlist para Architects en el Velódromo Olímpico hoy 25 de abril
La gira Broken Mirror Tour 2026 de Architects los trae en concierto a la CDMX en el Velódromo Olímpico hoy 25 de abril.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Architects en el Velódromo Olímpico sean los siguientes:
- Elegy
- Whiplash
- When we were young
- Black Lungs
- Curse
- A Match Made in Heaven
- Deep fake
- Impermanence
- Red Hypergiant
- Gravedigger
- Broken Mirror
- Brain Dead
- Meteor
- Everything Ends
- Gone With the Wind
- Doomsday
- Blackhole
- Seeing Red
- Animals